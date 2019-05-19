Уличенный в обмане победитель «Евровидения» не считает нужным оправдываться

Победитель «Евровидение» Дункан Лоуренс никак не прокомментировал ситуацию вокруг скандала с нарушением главного правила международного песенного конкурса.

Стоит отметить, что главное правило «Евровидения» — представление новой песни. Однако Дункан Лоуренс выступил с песней Arcade, которую уже исполнял в 2017 году. Видео с точно таким же треком опубликовал на YouTube-канале один из пользователей.

За последние сутки Лоуренс никак не отреагировал на скандал с его песней и предложением пользователей Сети аннулировать результаты «Евровидения».

Однако за последние сутки в своем инстаграмме он шесть раз спел свою песню Arcade, показал всем как отпраздновал победу в клубе и рассказал, что уже вернулся домой в Нидерланды.

Ранее сообщалось, что менеджеры уличенного в подлоге победителя «Евровидения» стали оправдываться.

В финале «Евровидения-2019», который состоялся вечером 18 мая, Лоуренс с композицией «Arcade» набрал 492 балла и стал победителем.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.