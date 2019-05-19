Ученый объяснил успех «Игры престолов» не сексом и насилием

Автор статей о сериале «Игра престолов» Рихард Утц заявил, что сцены секса и насилия логически вписываются в сериал, но не они являются главным секретом успеха, передает РИА «Новости».

По его мнению, подобные сцены художественно оправданы и придают сложность повествованию.

Успех саги он объяснил тем, что авторы «подыгрывают» разным аудиториям.

«Конечно, будут зрители, которые смотрят «Игру престолов», потому что там есть секс и насилие, как мы и ожидаем от времен Средневековья. Однако есть и зрители с более утонченными потребностями. Они будут смотреть сериал ради его сложности и оценят то, что даже насилие и секс интегрированы в линию повествования», — рассказал он.

По его словам, откровенные сцены также оправданы логикой сериала, поскольку помогают понять сложный фэнтезийный мир «Игры престолов».