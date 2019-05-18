Сергей Лазарев выступил на «Евровидении»

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Российский представитель певец Сергей Лазарев выступил на финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019». Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 1».

Сергей Лазарев выступил пятым на конкурсе. Он без ошибок исполнил песню Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос. Весь в белом артист продемонстрировал блестящие вокальные данные в живом исполнении.

После исполнения певец поблагодарил всех слушателей. Зал наградил его овациями.

Ранее сообщалось, что Лазарев попал в чарты десяти стран Европы.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию состязания.