Сергей Лазарев выступил на «Евровидении»
Российский представитель певец Сергей Лазарев выступил на финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019». Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 1».
Сергей Лазарев выступил пятым на конкурсе. Он без ошибок исполнил песню Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос. Весь в белом артист продемонстрировал блестящие вокальные данные в живом исполнении.
После исполнения певец поблагодарил всех слушателей. Зал наградил его овациями.
Ранее сообщалось, что Лазарев попал в чарты десяти стран Европы.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию состязания.