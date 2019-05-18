Ученый предсказал «бесконечную» концовку «Игры престолов»

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Американо-немецкий ученый, специалист по истории Средних веков Рихард Утц считает, что самый популярный сериал HBO может окончиться не так, как ожидают фанаты. Мнением Утца поинтересовалось РИА «Новости».

Утц отметил, что раньше был убежден в том, что одна из сильных героинь сериала, Санса или Арья Старк, «произведет» счастливый конец.

«Но чем больше мы подходим к концу сериала, тем больше я убеждаюсь, что мы можем остаться с открытым финалом или продолжением хаоса», — сказал ученый.

По мнению Утца, игра престолов не может закончиться и «хаотичный» конец был бы наиболее логичным.

Ранее сообщалось, что более 10 млн американцев пропустят работу из-за финала «Игры престолов».