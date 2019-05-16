Первый канал аннулирует победу дочки Алсу на «Голосе»

Первый канал принял решение аннулировать результаты финала «Голоса», в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, передает ТАСС.

«Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», — говорится в заявлении.

При этом в заявлении канала отмечается, что проверка итогов голосования не имела под собой целью привлечь кого-либо к ответственности.

До этого были обнародованы предварительные итоги расследования компании Group-IB, которые выявили накрутку голосов.