Как накрутили победу дочки Алсу на «Голосе», сообщили в Group-IB

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Зафиксирована автоматизированная отправка СМС за участника шоу «Голос. Дети», где победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные итоги расследования компании Group-IB.

Изучая результаты зрительского голосования в финале вокального шоу «Голос. Дети», компания зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного из участников. «При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема», — рассказали представители компании, добавив, что в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров, с которых отправили более 8 тыс. СМС. Голоса были отправлены в пользу участника с номером, под которым выступала Микелла.

При этом не было выявлено признаков кибератак или внутренних воздействий, которые могли бы изменить результаты голосования.

Ранее Микелла Абрамова и ее главный соперник Ержан Максим впервые спели вместе после скандала вокруг победы девочки на шоу «Голос. Дети».