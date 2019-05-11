Бритни Спирс пришла в суд с родителями

Американская певица Бритни Спирс снова появилась в суде Лон-Анджелеса вместе со своими родителями, чтобы обсудить связанные с опекой вопросы. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что заседание было закрытым, а присутствовали на нем только исполнительница, ее родители и их адвокаты. Речь шла об опеке, которую получили родители Спирс: она позволяет им контролировать ее дела. Суд также обязал певицу принять участие в процедуре, обычно проводимой для детей в бракоразводных процессах, чтобы выяснить, какие условия жизни будут наилучшим образом соответствовать интересам ребенка после развода.

Ранее Джейми Линн Спирс, младшая сестра поп-звезды Бритни Спирс, заявила, что находившаяся в психиатрической лечебнице певица получает неподобающее лечение.