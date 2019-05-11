В Москве простились с Евгением Крылатовым

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В московском Доме композиторов завершилось прощание с композитором Евгением Крылатовым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, гроб с телом Крылатова вынесли под аплодисменты.

Проститься с композитором пришли многие известные люди, в частности, телеведущий Андрей Малахов, певец Лев Лещенко, композитор Игорь Крутой и другие.

«Думаю, сегодня его должна была хоронить вся страна, мы все выросли на его песнях, и его музыка останется будущим поколениям на все времена», — сказал Лещенко.

Ранее стало известно о последних днях жизни Евгения Крылатова.

Автор музыки к таким известным песням, как «Три белых коня» и «Прекрасное далеко» и многим другим скончался утром 8 мая в возрасте 85 лет.