Подробности гибели Доренко сообщили СМИ

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко погиб после неожиданного падения с мотоцикла, передает «Пятый канал».

По данным телеканала, врачи более часа пытались реанимировать журналиста на месте аварии, причем Доренко не получил травм при падении. Мотоцикл отлетел в отбойник, журналист остался лежать на земле.

Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы, в том числе медики, полиция.

Ранее стало известно, что главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.