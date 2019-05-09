Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

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Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, актер, получивший в 2016 году российское гражданство, прибыл на мероприятие вместе со своей женой.

По словам Сигала, он был рад присутствовать на параде.

«Это достойное чествование великих героев», — отметил Сигал.

Он также добавил, что любит парады и неоднократно на них присутствовал.

Ранее сообщалось, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.