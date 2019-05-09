Определена дальнейшая судьба дочери Юлии Началовой
Воспитанием 12-летней дочери покойной певицы Юлии Началовой Веры занимается ее отец Евгений Алдонин. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Отмечается, что девочкой занимается не только экс-футболист, но и его нынешняя супруга Ольга. В частности они все вместе играют в настольный футбол. Кроме того, девочка выступала на концерте в школе.
Ранее сообщалось, что дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера много времени проводит с новой семьей отца и бывшего футболиста Евгения Алдонина.