Определена дальнейшая судьба дочери Юлии Началовой

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Воспитанием 12-летней дочери покойной певицы Юлии Началовой Веры занимается ее отец Евгений Алдонин. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Отмечается, что девочкой занимается не только экс-футболист, но и его нынешняя супруга Ольга. В частности они все вместе играют в настольный футбол. Кроме того, девочка выступала на концерте в школе.

Ранее сообщалось, что дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера много времени проводит с новой семьей отца и бывшего футболиста Евгения Алдонина.