Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле. Об этом он написал в своем инстаграме.

Актер написал, что в настоящий момент находится в Молдавии, недалеко от границы с Украиной. Он напомнил, что официальный Киев запретил ему посещать Украину, однако, по его словам, «решил воспользоваться моментом» и перебежал рапсовое поле.

«Рапсовое поле Украины!» — написал Мерзликин.

Также он прикрепил к посту ролик, на котором бежит по полю.

В 2017 году украинские власти внесли в черный список ряд художественных деятелей, включая Мерзликина.