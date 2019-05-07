Артур Смольянинов рассказал о трагедии в семье

Российский актер Артур Смольянинов признался, что его брат серьезно болен, сообщает 7Дней.ru.

Актер обратился к поклонникам с просьбой помочь со сбором средств на лечение ребенка с диагнозом атипичный аутизм. Рассказывая об этой семье, Смольянинов признался, что такой же диагноз есть и у младшего брата актера.

Он поделился опытом реабилитации детей с аутизмом, рассказал, как за мальчиком ухаживает его мать.

«Я очень хорошо знаю, что такое атипичный аутизм, потому, что мой брат Володя до сих пор живет с этим диагнозом. Я очень хорошо помню, как моя мама билась с Володей. Слава Богу, сейчас уже есть системы, которые помогают реабилитации», — рассказал он.

Поклонники похвалили актера за помощь семьям, столкнувшимся с заболеванием.