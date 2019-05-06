Вышел тизер 5 серии финального сезона «Игры престолов»
В сети появился тизер-трейлер пятой серии восьмого сезона сериала «Игра престолов». Ролик опубликован на YouTube-канале HBO.
В новом трейлере нет слов, диалогов или действия. Некоторые главные герои сериала задумчивостью смотрят вдаль, оставляя зрителей в напряжении.
На кадрах, в частности, можно увидеть королеву Серсеею Ланнистер.
Ранее писатель-фантаст и сценарист Джордж Мартин заявил, что у «Игры престолов» могут появиться как минимум три спин-оффа.