Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»
Исполнительница русского шансона Любовь Успенская считает, что российская певица Алсу (Алсу Абрамова) не будет принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение», так как ей кто-то «мстит». Свое мнение она выразила телеканалу 360.
«Но почему (кто-то мстит Алсу. — «Газета.Ru») — мы узнаем позже, по какой причине», — отметила Успенская.
При этом она охарактеризовала Алсу как «красивую девушку», которая «прекрасно» знает английский язык и посчитала, что этих качеств хватает для представления России на международном конкурсе.
Ранее Успенская пошла против всех в скандале с победой дочери Алсу на «Голосе».