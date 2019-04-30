Экс-супруга Меладзе благодарна ему за измену

Бывшая супруга российского певца Валерия Меладзе Ирина заявила, что благодарна ему за уход из семьи. Об этом сообщает НТВ.

По ее словам, Меладзе сам признался, что изменяет ей. Впоследствии она узнала, что о его отношениях с Альбиной Джанабаевой знали все, кроме нее.

«Я нарушила одно из божественных правил — не сотвори себе кумира. Есть красный угол, где должна висеть икона. У меня там был мой муж», — заявила Ирина.

Она добавила, что сначала наделась, что Меладзе выберет их семью, но в настоящее время благодарна, что этого не произошло.

Ранее сообщалось, что Меладзе требует пересмотра итогов «Голоса» после победы дочери Алсу.