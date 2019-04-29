Дочь Джонни Деппа сыграет в драме «Путешественники»

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Актриса Лили-Роуз Мелодии Депп, которая является дочерью Джонни Деппа, сыграет в фантастической драме «Путешественники». Об этом сообщает Deadline.

По данным портала, Нил Бергер выступит режиссером нового проекта AGC Studios.

Как отмечается, сюжет картины расскажет о детях-колонистах, которые отправились заселять новую планету.

При этом в «Путешественниках» также сыграют Колин Фаррелл, Тая Шеридан и Финн Уайтхед.

Ранее сообщалось, что Джонни Деппа засекли с гоу-гоу танцовщицей из России.