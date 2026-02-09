В Иране некоторых политиков задержали за поддержку протестующих

Fars: несколько политиков задержали в Иране за поддержку протестующих в январе

В Иране задержали несколько политических деятелей из-за поддержки участников акций протеста в январе. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

«Прокурор Тегерана обвинил в совершении преступления членов политического и медийного течения, обелившего террористические действия (так власти Ирана называют беспорядки. – «Газета.Ru») января и повлиявшего на безопасность страны», — сказано в сообщении.

Кроме того, в нем говорится, что политические деятели «поддерживали» Израиль и США.

Как уточняет агентство, речь может идти об еще недавней главе Фронта реформ Ирана Азар Мансури, бывшем заместителе главы иранского МИД Мохсене Аминзаде, а также Ибрахиме Асгарзаде — политическом активисте, депутате парламента страны третьего созыва (1988-1992 гг.), который в начале политической карьеры был одним из лидеров группы студентов Ирана, осуществлявшей захват посольства США в Тегеране в 1979 году.

1 февраля верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что считает недавние беспорядки в Исламской Республике попыткой переворота.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. Власти усилили меры безопасности, полицейские применили для противостояния с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. В МИД страны обвинили в причастности к протестам США и Израиль.

