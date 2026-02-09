Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

В Иране некоторых политиков задержали за поддержку протестующих

Fars: несколько политиков задержали в Иране за поддержку протестующих в январе
Reuters

В Иране задержали несколько политических деятелей из-за поддержки участников акций протеста в январе. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

«Прокурор Тегерана обвинил в совершении преступления членов политического и медийного течения, обелившего террористические действия (так власти Ирана называют беспорядки. – «Газета.Ru») января и повлиявшего на безопасность страны», — сказано в сообщении.

Кроме того, в нем говорится, что политические деятели «поддерживали» Израиль и США.

Как уточняет агентство, речь может идти об еще недавней главе Фронта реформ Ирана Азар Мансури, бывшем заместителе главы иранского МИД Мохсене Аминзаде, а также Ибрахиме Асгарзаде — политическом активисте, депутате парламента страны третьего созыва (1988-1992 гг.), который в начале политической карьеры был одним из лидеров группы студентов Ирана, осуществлявшей захват посольства США в Тегеране в 1979 году.

1 февраля верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что считает недавние беспорядки в Исламской Республике попыткой переворота.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. Власти усилили меры безопасности, полицейские применили для противостояния с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. В МИД страны обвинили в причастности к протестам США и Израиль.

Ранее в МИД России рассказали о попытках разрушить Иран.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!