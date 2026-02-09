Американская горнолыжница перенесла операцию после падения на Олимпиаде

Упавшей во время заезда на соревнованиях по скоростному спуску на Олимпийских играх в Италии горнолыжнице из США Линдси Вонн сделали операцию. Об этом, ссылаясь на медиков, сообщает американский телеканал Fox News.

Спортсменка после падения получила перелом левой ноги. Ее на вертолете эвакуировали в больницу, из-за чего соревнования прервались на 25 минут.

Вонн перенесла операцию для стабилизации состояния после травмы.

8 февраля сообщалось, что спортсменка во время скоростного спуска зацепила флаг, не удержала равновесие и рухнула на трассу. Она получила серьезную травму колена и ударилась головой.

Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске. Также она дважды выигрывала бронзу Олимпийских игр в супергиганте и скоростном спуске.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия Олимпиады.

