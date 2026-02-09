Московский суд заочно рассмотрит дело Тимошенко

Суд начнет по существу рассматривать заочное дело Тимошенко о фейках о ВС России

Басманный суд Москвы начнет по существу рассматривать заочное дело бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко о фейках о Вооруженных силах России. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Заседание состоится в понедельник, 9 февраля, в 15:00.

3 февраля прошло предварительное слушание по делу.

27 января в Генеральной прокуратуре РФ сообщили, что уголовное дело экс-премьера Украины направили в Басманный суд Москвы.

По данным следствия, Тимошенко, находясь за пределами России, опубликовала на своей странице в социальной сети заведомо ложную информацию о причастности российских войск к расправам над мирными жителями городов Буча и Ирпень.

В июле 2024 года Тимошенко была объявлена российскими правоохранительными органами в международный розыск, в декабре прошлого года суд РФ заочно арестовал ее.

14 января текущего года украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает лидера партии «Батькивщины» Тимошенко в коррупции. Позже бюро опубликовало аудиозапись, на которой, как утверждается, политик шепотом инструктирует другого депутата насчет того, как правильно голосовать, а также озвучивает сумму оплаты голосования. При этом речь идет не о разовых договоренностях, а о регулярном сотрудничестве.

