На Западе указали на важное условие урегулирования украинского конфликта

Эксперт Эпископос: сотрудничество РФ и США влияет на урегулирование на Украине
Сотрудничество в экономической сфере между Россией и Соединенными Штатами является важным условием окончания конфликта на Украине. Об этом на своей странице в социальной сети X написал эксперт по международной безопасности Марк Эпископос.

Он подчеркнул, что экономическое сотрудничество двух стран является важной частью связей, которые необходимо наладить для завершения конфликта на наилучших условиях для Вашингтона и Киева.

Эксперт отметил, что в настоящее время не представляется возможным определить точную сумму, на которую может быть рассчитан такой экономический план.

5 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты могут взаимодействовать с Российской Федерацией в отдельных сферах, где их интересы пересекаются, несмотря на конфликт на Украине.

По его словам, эта позиция соответствует подходу президента США Дональда Трампа к внешней политике, который базируется на прагматизме и национальных интересах. Американский лидер не делит мир на «друзей» и «врагов», а работает с конкретными союзами и интересами, заверил политик.

Ранее Лавров рассказал об удивлении Путина по поводу американских санкций.
 
