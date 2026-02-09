Размер шрифта
Общество

Судно столкнулось с лодками и врезалось в мост в Венеции

В Венеции неуправляемое судно врезалось в две гондолы и разбилось о мост
Manuel Silvestri/Reuters

В Венеции неуправляемое судно врезалось в две гондолы, после чего помялось об мост и разбило причал, есть пострадавшие. Об этом пишет местное издание Corriere del Veneto.

Инцидент, в ходе которого четыре человека упали в воду, произошел на Гранд-канале в Венеции. По информации властей, пострадавшие отделались легкими травмами.

По предварительным данным, причиной происшествия стала механическая неисправность лодки. Кроме того, допускается, что на ситуацию могли повлиять ошибка капитана судна и плотный трафик на воде. В связи с инцидентом водная полиция и прокуратура Венеции возбудили дело.

12 декабря сообщалось, что женщина угнала грузовую лодку курьерской доставки и врезалась на ней в мост Риальто в Венеции. По информации агентства ANSA, в результате инцидента значительные повреждения получила одна мраморная балюстрада.

Лодка столкнулась с тремя колоннами у основания моста, после чего женщина выбралась на берег и попыталась скрыться, однако полицейские задержали ее. Отмечалось, что при столкновении несколько посылок оказались в воде Большого канала.

Ранее в Таиланде катер с русскоговорящими туристами затонул после столкновения с траулером.
 
