Финальная часть «Мстителей» побила рекорд кассовых сборов

Фильм «Мстители: Финал» в первые дни после премьеры побил рекорд по кассовым сборам, передает РИА «Новости».

Картина уже собрала в прокате около $644 млн.

Фильм побил рекорд предыдущей части «Мстители: Война бесконечности». В российский прокат картина выйдет 29 апреля.

Ранее стало известно, что российский альпинист Андрей Зубенко покорил одну из высочайших вершин мира в честь выхода четвертой части «Мстителей».

Он совершил восхождение на горную вершину и вознес на Эльбрус флаг с логотипом фильма.