Энистон и Сэндлер убегают от полиции в трейлере «Загадочного убийства»

Американские актеры Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер снова воссоединились на экране в трейлере криминальной комедии Netflix «Загадочное убийство». Ролик размещен на странице компании в YouTube.

По сюжету, американская супружеская пара, которая переживает сложности в отношениях, отправляется в отпуск в Европу, где становится свидетелем убийства престарелого миллионера. По стечению обстоятельства супруги в исполнении Энистон и Сэндлера становятся подозреваемыми в произошедшем. Их пытаются убить, также их преследует полиция.

Также в картине снялись Люк Эванс и Джемма Артертон.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон сыграет президента США с нетрадиционной ориентацией.