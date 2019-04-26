Дмитрий Быков убедился в существовании бога из-за комы

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Российский писатель и публицист Дмитрий Быков в авторской передаче «Один» для радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что у него есть две хорошие новости для слушателей.

Хорошие новости заключаются в том, что бог существует, заявил Быков, добавив, что высшая сила «преимущественно занимается украшением мира». Писатель подчеркнул, что это осознание пришло к нему не из-за медицинских препаратов, сославшись на то, что такую информацию о боге он бы не смог выдумать.

Ранее Быков заявил, что он попал в реанимацию из-за отравления. Он также отмечал, что в настоящий момент врачи пока не установили, чем он отравился.