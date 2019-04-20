Жена Зеленского отреагировала на включение в «Миротворец»

Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена объяснила репост сообщения канала «Life Новости» на своей странице в фейсбуке в 2014 году, в котором предлагается премия в российских рублях за информацию о перемещении украинских военных. Об этом сообщает «Украинская правда».

По ее словам, на тот момент она «не знала всех технических особенностей Facebook».

«Чей пост я репостила, уже не вспомню. Кого-то из друзей ... Не подозревала,что делать перепост с возмущением действиями российских пропагандистов нельзя», — написала Елена Зеленская.

Она также призвала посмотреть, что она репостила, о чем писала и размышляла в 2014 году на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, что ЗЗеленская попала в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец».

Она была признана «информатором незаконных вооруженных формирований».