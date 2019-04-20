Собчак и Волочкова помирились в студии у Малахова

Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Ксения Собчак в эфире передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!» помирились. Запись выпуска выложена на канале «Россия-1».

Как отмечается, во время программы Волочкова и Собчак обнялись, решив помириться.

До этого Волочкова раскрыла подробности о том, как Собчак снимала выпуск передачи с ее участием. Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.

После этого Волочкова опубликовала в инстаграме видеозапись, в которой анонсировала «главные дебаты года».

«Вы в очередной раз пытались опозорить и оболгать меня в интернете. Вы думали, я все стерплю, промолчу и спрячусь. Нет», — написала танцовщица, добавив, что вызывает Ксению Собчак на дуэль и хочет, чтобы поединок увидела вся Россия.