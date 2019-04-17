Опубликовано видео авиаскандала Панкратова-Черного

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Опубликовано видео скандала инцидента на борту самолета с участием актера Александра Панкратова-Черного, передает РИА «Новости».

На видео Панкратов-Черный ругается с бортпроводниками из-за отказа принести ему заказанный алкоголь.

Ранее сообщалось, что Панкратова-Черного после спектакля в Барнауле сняли с авиарейса.

Сам Панкратов-Черный заявил, что был трезв и попросил у бортпроводника крепкий алкогольный напиток и воду без газа, в ответ на что его обвинили в неадекватном поведении и попросили покинуть салон.