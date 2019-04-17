Опубликовано видео авиаскандала Панкратова-Черного
Опубликовано видео скандала инцидента на борту самолета с участием актера Александра Панкратова-Черного, передает РИА «Новости».
На видео Панкратов-Черный ругается с бортпроводниками из-за отказа принести ему заказанный алкоголь.
Ранее сообщалось, что Панкратова-Черного после спектакля в Барнауле сняли с авиарейса.
Сам Панкратов-Черный заявил, что был трезв и попросил у бортпроводника крепкий алкогольный напиток и воду без газа, в ответ на что его обвинили в неадекватном поведении и попросили покинуть салон.