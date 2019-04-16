Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер

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Режиссер Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» за спектакль «Маленькие трагедии» как лучший драматический режиссер. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с церемонии вручения.

Это уже вторая «Золотая маска» Серебренникова за вечер. Ранее он получил премию в категории лучшая постановка в балете за спектакль «Нуреев».

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Кирилл Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года. Из своей квартиры он продолжал работать над кино- и театральными проектами. 8 апреля 2019 года суд смягчил режиссеру меру пресечения, заменив домашний арест на подписку о невыезде.

Худрук театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников является фигурантом так называемого дела «Седьмой студии», как и бывший директор театра Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Их обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Следствие полагает, что они похитили 133 из 214 млн руб. бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства.