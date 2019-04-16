Washington Post: правда в «деле о России» на стороне Fox News

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Все это время американский телеканал Fox News, который либералы обычно ругают за лояльную позицию по отношению к президенту США Дональду Трампу, был прав в отношении «российского дела», пишет обозреватель The Washington Post Гэри Абернати.

«Факт остается фактом: в вопросе о сговоре между Россией и президентом Трампом или его штабом Fox News был прав, а остальные ошибались», — говорится в материале.

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Как отмечает обозреватель, телеведущие Fox News Такер Карлсон, Лора Ингрэм и, особенно, Шон Хэннити, потратили почти два года на защиту Трампа, требуя расследования тех, кто вел против него дело. Кроме того, они вторили словам президента США о «политически мотивированной охоте на ведьм». Большинство СМИ считали такие обвинения нелепыми, полагая, что они просто отвлекают внимание от настоящих проступков Трампа.

Однако противоречие внес генеральный прокурор США Уильям Барр, который огласил выводы «российского дела» и признал отсутствие сговора. Кроме этого, во время слушаний он сказал, что федеральные ведомства могли «шпионить» за сотрудниками Трампа во время предвыборной гонки 2016 года.

Теперь к Барру относятся как к «недобросовестному политическому интригану, который сидит на поводке» у американского лидера, пишет Абернати.

Тем не менее, после двух лет догадок многое прояснилось. Например, Россия пыталась повлиять на выборы 2016 года, однако ни Трамп, ни его штаб не вступали в сговор с Россией.

Зрители CNN и MSNBC должны признать, что теперь они хватаются за последние возможности оправдать «теорию заговора», которая была в значительной степени развенчана.

Ранее стало известно, когда опубликуют отредактированную версию отчета спецпрокурора Роберта Мюллера о его двухлетнем расследовании вмешательства в выборы США.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.