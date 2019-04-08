Авторы сериала с Зеленским извинились за слова об инвалидах

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Авторы сериала «Слуга народа-3», в котором играет кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, извинились за оскорбительные слова в фильме. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ни в коем случае не хотели обидеть людей с особыми потребностями, их родных и близких», — заявили создатели «Слуги народа».

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Как отмечается, оскорбительные слова в сериале звучат не из уст персонажа Зеленского.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде потребовали наказать Зеленского за оскорбление инвалидов в сериале.