Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

«Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы — я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске», — написал Леонтьев.

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При этом он отметил, что у него есть мед и малина.

19 марта Леонтьеву исполнилось 70 лет.

Ранее пресс-секретарь певца Валерия Леонтьева Татьяна Федоткина опровергла сообщения о том, что артист хочет стать отцом и ищет суррогатную мать.