Стало известно, почему рэпера Face не взяли в армию

Председатель военно-врачебной комиссии военкомата в Башкирии Борис Усатов объяснил, по какой причине рэпера Ивана Дремина, известного под псевдонимом Face, не взяли в армию. Об этом сообщает НТВ.

По его словам, в армию не берут юношей, которые признанны ограниченно годными вследствие психиатрических расстройств. В этот список также попали молодые люди с татуировками на лице.

Реклама

«Такие татуировки — уже признак психического расстройства. Например, был рэпер Face, который не прошёл медицинское освидетельствование», — отметил Усатов.

Однако в военкомате уточнили, что рэпер не прошёл медкомиссию не только из-за татуировок. Усатов упомянул о неких заболеваниях рэпера, но предпочел не распространяться.

Ранее сообщалось, что рэпер Face доставлен в полицию после драки.