Стало известно, почему рэпера Face не взяли в армию
Председатель военно-врачебной комиссии военкомата в Башкирии Борис Усатов объяснил, по какой причине рэпера Ивана Дремина, известного под псевдонимом Face, не взяли в армию. Об этом сообщает НТВ.
По его словам, в армию не берут юношей, которые признанны ограниченно годными вследствие психиатрических расстройств. В этот список также попали молодые люди с татуировками на лице.
«Такие татуировки — уже признак психического расстройства. Например, был рэпер Face, который не прошёл медицинское освидетельствование», — отметил Усатов.
Однако в военкомате уточнили, что рэпер не прошёл медкомиссию не только из-за татуировок. Усатов упомянул о неких заболеваниях рэпера, но предпочел не распространяться.
Ранее сообщалось, что рэпер Face доставлен в полицию после драки.