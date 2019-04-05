Вакарчук выпустил видео относительно дебатов

Певец Святослав Вакарчук прокомментировал ситуацию с подготовкой к проведению дебатов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, заявив, что содержание важнее формы, сообщает УНИАН.

«Будут дебаты или не будут. Где они состоятся. Кто их будет модерировать. Кто, какие анализы при этом должен сдавать. Разве это те вещи, которые действительно позволят нам сделать осознанный выбор? И так происходит в течение всей президентской кампании: содержание подменяется формой», — сказал он.

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Ранее Вакарчук заявил, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не предлагал ему объединиться перед выборами.

По его словам, он не общался с Зеленский в течении нескольких лет.