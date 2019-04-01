«Надоело строить аниме-младенца»: Монеточка сменила имидж

Российская певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) изменила имидж. Об этом сообщает Starhit.

Отмечается, что для съемок в новом клипе исполнительница изменила цвет волос на рыжий и избавилась от волнистых кудрей. Кроме того, у нее изменился стиль одежды.

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«Мне надоело быть маленькой смешной девчонкой, которую не воспринимают всерьез. Я не собираюсь до 30 лет строить из себя аниме-младенца», — заявила Монеточка.

Она добавила, что является взрослой женщиной и начнет показывать это в новом ролике.

«Я играла справедливо ревнивую жену, а Виктор, мой партнер, исполнил роль гадкого изменника. По сценарию в сцене за ужином я решаю отомстить, сделать ему так же больно, как и он мне», — рассказала Монеточка.

Ранее Монеточку предложили не пускать в Россию после исполнения гимна у флага США.