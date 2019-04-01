«Надоело строить аниме-младенца»: Монеточка сменила имидж

Певица Монеточка извинилась перед поклонниками за то, что не предупредила их об отмене выступления... РИА Новости

Российская певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) изменила имидж. Об этом сообщает Starhit.

Отмечается, что для съемок в новом клипе исполнительница изменила цвет волос на рыжий и избавилась от волнистых кудрей. Кроме того, у нее изменился стиль одежды.

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«Мне надоело быть маленькой смешной девчонкой, которую не воспринимают всерьез. Я не собираюсь до 30 лет строить из себя аниме-младенца», — заявила Монеточка.

Она добавила, что является взрослой женщиной и начнет показывать это в новом ролике.

«Я играла справедливо ревнивую жену, а Виктор, мой партнер, исполнил роль гадкого изменника. По сценарию в сцене за ужином я решаю отомстить, сделать ему так же больно, как и он мне», — рассказала Монеточка.

Ранее Монеточку предложили не пускать в Россию после исполнения гимна у флага США.