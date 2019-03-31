Зеленский проголосовал на выборах на Украине

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Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский проголосовал на избирательном участке на Украине. Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что Зеленский приехал вместе со своей женой на выборы. Он проголосовал, однако не уточнил за кого.

«[Это был] очень достойный человек», — добавил Зеленский.

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На вопрос, сколько голосов он планирует получить, он ответил, что «все, что получу, все — мое».

Также он заявил, что мог бы приехать на выборы также на велосипеде.

«Лето будет — тогда и приеду», — заключил Зеленский.

Ранее кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко приехала и проголосовала на выборах на Украине.

«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.