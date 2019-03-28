Капитан Америка осадил Трампа
Исполнитель роли «Капитана Америки» Крис Эванс выступил с критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По его словам, он не сможет сыграть в фильме о звезде регби Томе Брэди, если тот является сторонником Трампа.
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«Возможно, есть шанс теперь он думает, что Трамп абсолютно глупое дерьмо, которым он и является», — сказал Эванс.
Он также добавил, что ему придется отказаться от съемок, если Брэди не поменял своего мнения о Трампе.
Ранее сообщалось, что Крису Эвансу показали глаз с Капитаном Америкой.