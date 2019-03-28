Капитан Америка осадил Трампа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/875/8304875/upload-04-pic905-895x505-32407.jpg">

Исполнитель роли «Капитана Америки» Крис Эванс выступил с критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По его словам, он не сможет сыграть в фильме о звезде регби Томе Брэди, если тот является сторонником Трампа.

Реклама

«Возможно, есть шанс теперь он думает, что Трамп абсолютно глупое дерьмо, которым он и является», — сказал Эванс.

Он также добавил, что ему придется отказаться от съемок, если Брэди не поменял своего мнения о Трампе.

Ранее сообщалось, что Крису Эвансу показали глаз с Капитаном Америкой.