Родители Началовой дали интервью Андрею Малахову

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Родители певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в возрасте 38 лет, дали интервью телеведущему Андрею Малахову. Об этом сообщается на странице в инстаграме «России 1».

Как отмечается, запись передачи выйдет вечером в воскресенье, 23 марта.

На записи, прикрепленной к посту, видно, как Малахов обнимает маму Началовой, которая не может сдержать слез.

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Ранее сообщалось, что Малахова застыдили за ток-шоу о смерти Началовой.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта от остановки сердца на 39-м году жизни.