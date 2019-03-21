На счетах Степаненко нашлись «миллионы», заявил адвокат Петросяна

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Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы юмориста Евгения Петросяна, заявил, что суд нашел «миллионы на счетах» Елены Степаненко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он не может назвать размер суммы, но речь идет о «миллионах» в рублевом эквиваленте.

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Он также добавил, что Степаненко якобы не платит за квартиру в центре.

Жорин подчеркнул, что именно Степаненко скрывает средства на своих счетах, а не Петросян.

Ранее сообщалось, что Степаненко осталась в театре Петросяна под началом его музы.