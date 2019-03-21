Полиция ищет гулявшего в стрингах по Третьяковке мужчину

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Московская полиция в настоящий момент ведет розыск мужчины, который устроил полуобнаженную прогулку по Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке. Об этом сообщает ТАСС.

Правоохранители уточнили, что мужчина в стрингах прогуливался около картины Михаила Врубеля «Христос в Гефсиманском саду». Также отмечается, что сотрудники музея вызвали полицию, однако мужчина успел скрыться до приезда представителей органов правопорядка.

Ранее сообщалось, что обнажившийся до стрингов мужчина оставил «подарки» в Третьяковке.