Мужчина в стрингах прошелся по Третьяковке, а его друг повесил на стену свою картину

В Третьяковской галерее в Москве мужчина разделся до стрингов и прогулялся по музею, после чего покинул заведение. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Отмечается, что пока посетители Третьяковки рассматривали надписи на спине мужчины, его друг повесил на стену картину собственного авторства.

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Подчеркивается, что прогулке мужчины по галерее никто не мешал. При этом на некоторое время он задержался у картины, имя и автор которой не уточняются.

Ранее сообщалось, что похититель картины Куинджи раскрыл настоящий мотив преступления.