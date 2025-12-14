На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Массажист изнасиловал пятерых клиентов, заманив их к себе купонами на скидку

В Нидерландах массажист изнасиловал пятерых клиентов, заманив их скидками
true
true
true
close
Shutterstock

В Нидерландах арестовали массажиста, который насиловал своих клиентов. Об этом сообщает NL Times.

Инцидент произошел в массажном салоне на улице Вийверхофстраат в городе Схидам. Предварительно, 47-летний массажист в период с конца августа по начало декабря изнасиловал пять человек — четырех женщин и одного мужчину в возрасте от 25 до 44 лет. Некоторые из пострадавших обратились в салон после рекламной акции в соцсетях.

Подозреваемого арестовали, сейчас он находится под стражей — его допрашивают. Пострадавшим предложена необходимая поддержка, а расследование по факту случившегося продолжат специалисты по сексуальным преступлениям.

Ранее массажист изнасиловал российскую школьницу во время сеанса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами