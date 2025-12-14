Массажист изнасиловал пятерых клиентов, заманив их к себе купонами на скидку

В Нидерландах арестовали массажиста, который насиловал своих клиентов. Об этом сообщает NL Times.

Инцидент произошел в массажном салоне на улице Вийверхофстраат в городе Схидам. Предварительно, 47-летний массажист в период с конца августа по начало декабря изнасиловал пять человек — четырех женщин и одного мужчину в возрасте от 25 до 44 лет. Некоторые из пострадавших обратились в салон после рекламной акции в соцсетях.

Подозреваемого арестовали, сейчас он находится под стражей — его допрашивают. Пострадавшим предложена необходимая поддержка, а расследование по факту случившегося продолжат специалисты по сексуальным преступлениям.

Ранее массажист изнасиловал российскую школьницу во время сеанса.