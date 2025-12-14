На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине назвали Берлин «столицей европейской дипломатии» на ближайшие дни

Посол Украины Макеев: Берлин будет столицей европейской дипломатии в эти дни
Global Look Press

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Берлин в ближайшие дни станет столицей европейской дипломатии на фоне предстоящих там переговоров по урегулированию конфликта Москвы и Киева. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Визиты столь высокого уровня вряд ли можно держать в секрете. Я не могу больше ничего ни подтверждать, ни опровергать. Киев - столица смелых людей. Берлин в ближайшие дни станет столицей европейской дипломатии», — написал Макеев.

По его словам, «Европа должна действовать».

13 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует в Берлине провести встречи с европейскими лидерами и главой Украины Владимиром Зеленским.

По данным издания, встречи пройдут 14-15 декабря. В них примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, следует из материала.

Ранее Мерц предупредил о последствиях «падения» Украины.

