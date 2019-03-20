Панин назвал Россию «грязной», а потом удалил пост

Российский актер Алексей Панин написал в инстаграме, что ненавидит страну, потому что она «грязная», «уголовная» и «гомофобная», передает РЕН ТВ.

По словам Панина, Россия «не изменится». Здесь жители «ненавидят друг друга», а победа СССР в ВОВ «неоднозначна», уточняет издание.

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Также Панин добавил, что считает своей родиной планету Земля.

Актер опубликовал пост с критикой на Россию, но через 15 минут удалил его.

Ранее сообщалось, что Панин хочет окончательно лишить свою дочь матери.

Также Панин вызвался представлять Россию на «Евровидении».