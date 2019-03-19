Андрей Губин покинул Россию, сообщили СМИ

Продюсер Тарас Ващишин, который работал с российским эстрадным певцом Андреем Губиным, заявил, что поп-исполнитель уехал в Таиланд. С продюсером пообщалось издание Star Hit.

Ващишин рассказал, что он работал в студии с Губиным над новыми песнями, однако они «ничего так и не закончили», а певец перебрался в Таиланд «несколько месяцев назад».

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Некий «турист Игорь» также рассказал изданию, что Губин в Таиланде «почти все время певец проводил в компании своей девушки». При этом «турист Игорь» уточнил, что девушка и Губин жили в разных гостиницах.

Ранее Губин, рассказавший о проблемах со здоровьем, заявил, что врачи махнули на него рукой.