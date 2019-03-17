Анфиса Чехова показала последнюю фотографию с Началовой
Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в своем инстаграме последнюю фотографию, которую она успела сделать с певицей Юлией Началовой.
Она рассказала, что на этой фотографии она запечатлена с артисткой после того, как они пели в караоке.
«Кукольная внешность, божественный голос, от которого у меня мурашки по коже бежали и слезы наворачивались», — описала Чехова достоинства Началовой.
Реклама
Она также выразила мнение, что Началовой было «мало отпущено».
Ранее телеведущий Юрий Николаев назвал Началову «удивительно способной девочкой».