Анфиса Чехова показала последнюю фотографию с Началовой

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Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в своем инстаграме последнюю фотографию, которую она успела сделать с певицей Юлией Началовой.

Она рассказала, что на этой фотографии она запечатлена с артисткой после того, как они пели в караоке.

«Кукольная внешность, божественный голос, от которого у меня мурашки по коже бежали и слезы наворачивались», — описала Чехова достоинства Началовой.

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Она также выразила мнение, что Началовой было «мало отпущено».

Ранее телеведущий Юрий Николаев назвал Началову «удивительно способной девочкой».