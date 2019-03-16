Дочь Майкла Джексона госпитализирована после попытки суицида

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20-летняя дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон была экстренно госпитализирована после попытки суицида, сообщает портал TMZ со ссылкой на источник в полиции.

Как рассказали инсайдеры, полиция и скорая помощь были вызваны в лос-анджелесский дом Пэрис Джексон 16 марта.

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Утверждается, что девушка пострадала от потери крови. Сейчас ее состояние стабилизировалось. Также оставшиеся неназванными друзья Пэрис сообщили, что попытка самоубийства имеет отношение к секс-скандалу, развернувшемуся вокруг покойного отца Пэрис.

Ранее во Франции три фан-группы поп-певца Майкла Джексона подали в суд на героев скандального фильма «Покидая Неверленд», в котором музыканта обвиняют в педофилии.