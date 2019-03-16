В штабе Зеленского назвали затраты на предвыборную кампанию

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Иван Баканов, глава избирательного штаба кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского сообщил, что на подготовку к первому туру выборов президента потратят около 100 млн гривен (примерно $3,7 млн). Об этом он заявил в интервью «Би-би-си».

По его словам, источником финансирования являются «обычные люди, которые зарабатывают деньги». При этом он опроверг данные о том, что кампанию Зеленского спонсирует украинский олигарх Игорь Коломойский.

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«По состоянию на сегодня мы потратили на всю кампанию около 60 млн гривен из избирательного фонда — это на все, что мы делаем. Я думаю, еще 40 млн гривен», — сказал Баканов.

Также он рассказал, что в центральном офисе Зеленского работают порядка 70 человек.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что отрыв Зеленского от Порошенко стал минимальным.