Украине грозит штраф за неучастие в «Евровидении»

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Официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Дэвид Гудман заявил, что после «Евровидения — 2019» будет решаться вопрос о том, стоит ли штрафовать Украину за отказ участвовать в песенном конкурсе. Об этом сообщает ТАСС.

Когда Гудмана спросили о возможных санкциях в отношении Украины, он подчеркнул, что в настоящее время организаторы сосредоточены на организации конкурса.

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«Какое-либо дальнейшее решение, касающееся ухода Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), будет принято после события», — сказал Гудман.

Он добавил, что решение о штрафе будет приниматься по итогам совместного обсуждения с референтной группой.

При этом Гудман выразил надежду, что в мае в Тель-Авиве выступят представители всех участвующих в конкурсе стран.

Ранее отказавшаяся ехать на «Евровидение» украинская певица Maruv назвала своего фаворита песенного конкурса.