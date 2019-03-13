Публикации о домогательствах Кобзона к Вике Цыгановой осудила ее представитель

Представитель певицы Виктории Цыгановой осудила появившуюся информацию о «домогательствах» российского певца Иосифа Кобзона, сообщает телеканал «360».

По ее словам, заявление вырвали из контекста.

«То, что написали — просто для жареного факта», — добавила представитель.

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Также она рассказала, что ничего провокационного в той ситуации не было.

«Просто это так преподнесли», — заключила представитель.

Ранее сообщалось, что Иосифа Кобзона обвинили в домогательствах.